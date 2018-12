Une IA musicale réadapte L'Hymne à la joie façon Beatles et Morricone

Ludwig van McCartney

Un duo compositeur humain - intelligence artificielle

est un projet mené par le Sony Computer Science Laboratory, en collaboration avec l'université française Pierre-et-Marie-Curie. L'IA au cœur de la technologie permet notamment de réorchestrer des morceaux selon différents styles. Ici, c'est l'hymne de l'Union européenne,(ou), extrait de la neuvième symphonie de Beethoven, qui a été revisité.Sur la vidéo, on reconnaît ainsi à chaque fois les célèbres notes du morceau, mais également les. On retrouve notamment une réorchestration façon Bach, bossa nova, Beatles (), Ennio Morricone (), ou encore Lilly Wood and the Prick ().Pour parvenir à ce résultat, différentes méthodes ont été employées pour alimenter le système dede la technologie. Par exemple, pour les chorals de Bach, environ 400 partitions ont été étudiées statistiquement, pour déterminer les corrélations entre les différents mouvements. Pour la bossa nova, l'équipe s'est appuyée sur des enregistrements effectués par des musiciens brésiliens, et a utilisé un algorithme pour identifier les rythmes et les sonorités typiques de ce style, puis les reproduire.Le but de Flow Machines ne s'arrête toutefois pas à la réorchestration. Le but du projet est de fournir unpour les musiciens. En s'appuyant sur sa conséquente base de données, l'intelligence artificielle peut en effet proposer une mélodie et des harmonies à un compositeur, en fonction de plusieurs critères.En revanche, l'outil n'a pas pour objectif de se substituer aux artistes. D'après le site de Flow Machines , il ne peut contribuer qu'à environ 10 % de la création d'un morceau, les 90 % devant être réalisés par un être humain. Sans compter que cette IA ne crée pas (encore ?) de paroles...