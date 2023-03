One Piece : Eiichiro Oda demande à ChatGPT d'imaginer la suite du manga

Eiichiro Oda a ainsi demandé à ChatGPT de lui donner une suite, n'étant pas en mesure d'écrire le prochain chapitre. Il a prié l'IA d'en produire une « particulièrement divertissante ». Dans le premier essai, l'IA nous raconte l'histoire de l'enlèvement de Chopper par une Tribu des ombres, liée au passé de Robin. L'équipage du Chapeau de paille, avec l'aide d'alliés, finit par vaincre le Roi des Ombres.

Un premier test qui n'a pas convaincu le mangaka, qui en a demandé un second. Cette fois, des aliens se seraient réfugiés sur un bateau navigant sur les mers, pour fuir un vaisseau extraterrestre. Ils débarquent ensuite sur une île où vit une sorcière, qui veut leur voler un « fragment d'étoile ». Les aliens et l'équipage s'allient alors pour vaincre la sorcière, puis travaillent ensemble pour recréer le monde perdu des aliens, avant de se séparer. Une histoire qui a beaucoup plus plu à Eiichiro Oda. Et si c'était un indice sur le One Piece ?