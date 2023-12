Netflix va à nouveau adapter One Piece, cette fois sous la forme d'un nouvel anime

Il parait qu'il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Netflix semble en tout cas avoir pris ce dicton à cœur. Le service de streaming vient d'annoncer la mise en chantier de The One Piece, une nouvelle adaptation en anime du manga One Piece, déjà adapté en anime depuis 1999. Cette nouvelle version, qui viendra en plus de l'adaptation en série en live action lancée cet été, sera chapeautée par Wit Studio, avec qui Netflix a déjà collaboré sur plusieurs shows.