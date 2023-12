C'est un joyeux bordel coloré dans la bande-annonce de Suicide Squad Isekai

Warner Bros. et DC ne sont jamais les derniers pour proposer des œuvres d'animation qui sortent un peu de l'ordinaire et de leurs comics les plus classiques. En témoignent, par exemple, la série Harley Quinn ou encore le film Batman Ninja. Et puisque l'on parle de la célèbre super vilaine, celle-ci sera une nouvelle fois au centre de la série animée atypique qui nous intéresse ici : Suicide Squad Isekai. Comme son nom le laisse deviner, la Task Force X sera de retour, mais cette fois envoyée en mission dans un monde parallèle fantastique et violent façon Sword Art Online.