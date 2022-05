Critique Bubble : le film de Netflix et Wit Studio peine à sortir de sa bulle

Tout le long du film, on a sincèrement envie de se laisser emporter et émouvoir par l'histoire racontée ; aussi bien par les problèmes des personnages que par les éléments davantage liés au conte qui nagent dans le fond du récit. Si certains films mêlant romance et science-fiction inspirés de Makoto Shinkai (Your Name et dans une moindre mesure Weathering with You) y parviennent, Bubble lui cale un peu trop souvent et frôle parfois l'insipide. Même chose pour l'action.