Critique | L'Attaque des Titans : un anime incroyable qui se prend parfois le mur

Mais un bel écrin n'est rien sans un beau produit à l'intérieur. Et là, Attack on Titan, de son titre anglais, souffle le chaud et le froid. À titre absolument personnel, ses premiers épisodes font partie de mes meilleurs souvenirs, et ce, tous animes, voire œuvres, confondus. Non seulement l'action est à couper le souffle (on peut d'ailleurs saluer au passage la musique d'Hiroyuki Sawano et les openings mémorables de Linked Horizon), mais le scénario prend les spectateurs instantanément et profondément aux tripes.