Attack on Titan, ce n'est toujours pas fini !

Après 28 épisodes, la quatrième saison de l'anime L'Attaque des Titans, découpée en deux parties, devait officiellement mettre fin à l'adaptation des mangas éponymes. Cette décision avait surpris les adeptes de l'œuvre papier, puisque le show prend énormément son temps, et il était difficile d'imaginer la série se terminer proprement. Certains avaient d'ailleurs tablé sur l'annonce d'un film pour conclure l'intrigue, où ne manque globalement qu'un combat final. Que nenni.

Le studio MAPPA (déjà bien occupé sur d'autres animes) a finalement annoncé, en parallèle de la mise en ligne de l'épisode qui devait être le dernier, qu'une partie 3 arriverait en 2023. Un petit teaser a été mis en ligne, tandis que l'épisode « The Dawn of Humanity » se termine logiquement comme les autres par un « To be continued… ». Rendez-vous donc dans quelques mois pour connaître la date exacte et le nombre d'épisodes.