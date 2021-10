DC FanDome 2021 : les annonces qu'il ne fallait pas manquer

Le miraculé film The Flash était également de la partie avec un premier court aperçu . Rendez-vous à un moment en 2022 en salles pour le résultat complet. Lui aussi évoqué depuis un moment, le film dédié à Blue Beattle a tenu à rappeler qu'il était toujours vivant, sans rien montrer cependant outre des concepts arts. Idem pour le film Batgirl, actuellement en pré-production. On notera également qu'un film animé et un film live-action sur le personnage Static Shock ont été annoncés.

Patty Jenkins a annoncé qu'elle reviendra également derrière la caméra pour un 3ème film Wonder Woman, malgré le four qu'a été Wonder Woman 1984. Catwoman quant à elle aura le droit à un film animé en février prochain, avec Elizabeth Gillies derrière la voix du célèbre personnage.