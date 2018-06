Feu vert pour l'expérimentation de taxis volants Pop.Up Next !

Pop.Up Next : la ville d'Ingolstandt servira de terrain de test

Pop.Up Next, un mode de transport électrique et autonome

Modifié le 22/06/2018 à 17h08

Tantôt hélicoptères, tantôt voitures, les capsules Pop.Up Next peuvent s'adapter en fonction de l'usage souhaité. Lorsqu'elles seront disponibles au grand public, ils serviront probablement de taxis que l'on pourra appeler via une application mobile.Après le concept et les premiers modèles en chair et en os (que l'on a pu voir au Salon de l'Automobile de Genève en mars 2018), voici que les capsules Pop.Up Next font leur chemin au sein des villes, pour une première expérimentation en conditions réelles. Et même si elle ne commencera pas demain, le droit de mener cette expérimentation est désormais acquis : les autorités allemandes, en la personne du ministre des Transport et du maire d'Ingolstadt, ont signé une lettre d'intention avec Audi et Airbus pour un « Projet de mobilité aérienne » dans cette ville berceau d'Audi. Cette initiative s'inscrit dans un programme plus large au niveau de l'Union européenne, auquel participent également les villes de Genève et d'Hambourg.Le côté novateur des Pop.Up Next réside dans leur multimodalité : ils peuvent commencer leur trajet sur la route, comme l'aurait fait un taxi traditionnel, mais aussi se transformer en une espèce d'hélicoptère. L'intérêt de ce moyen de transport est à la fois de décongestionner les réseaux routiers et d'acheminer les passagers plus rapidement.Le décollage d'un Pop.Up Next se fera sans le bruit particulier que toute personne ayant emprunté un hécoptère connaît. Entièrement électrique, Pop.Up Next devrait disposer d'une autonomie de 130 kilomètres et devrait pouvoir atteindre une vitesse de 100 km/h. Pendant le trajet (entièrement automatisé, bien sûr), les passagers pourront consulter Internet sur un grand écran se trouvant devant eux... ou regarder par la fenêtre tout simplement !Selon Bernd Martens, le responsable des achats d'Audi et président d'Italdesign, Pop.Up Next correspond à «».