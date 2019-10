Une pétition réclame Windows 10X sur le Surface Duo (à la place d'Android)

Un Surface Duo sous Windows 10X plutôt qu'Android ?

Windows Phone peut-il revenir ?

Source : Neowin

Après des années de rumeurs, Microsoft a finalement lancé son Surface Duo , un smartphone équipé de deux écrans qui vient se poser comme une alternative aux mobiles à écran pliable qu'on a découvert cette année avec les Galaxy Fold de Samsung et Mate X de Huawei.Mais l'annonce s'est accompagnée de ce qui est considéré par une partie de la communauté comme une mauvaise nouvelle, voire une trahison : l'appareil tournera en effet sous Android, le système d'exploitation de Google.Une pétition a donc été lancée sur le site Change.org pour demander à la firme de Redmond de changer ses plans. «», explique le créateur du mouvement.En évoquant Windows 10X, il fait ici référence au nouvel OS présenté par le groupe américain . Celui-ci sera embarqué sur le Surface Neo, sa tablette transformable en PC portable. Mais Microsoft s'est montré clair à ce sujet : Windows 10X a été conçu seulement pour les ordinateurs portables embarquant deux écrans, l'interface et les fonctionnalités ayant été pensées spécifiquement pour ce type de matériel. Si le système d'exploitation équipera des PC 2-en-1 de marques comme Dell, HP, Lenovo ou Asus, nous ne sommes alors pas prêt de le voir sur un smartphone.Cela pose tout de même la question du retour d'un système d'exploitation Microsoft pour téléphone mobile. Et de ce que l'on en sait pour l'instant, le sujet n'est pas totalement utopiste à moyen terme. Windows 10X est en effet construit sur les fondations posées par Windows Core OS, une nouvelle base système propre. À partir de celle-ci, il est aussi extrêmement probable que la firme de Redmond cherche à développer de nouveaux systèmes d'exploitation pour différents appareils : ordinateurs, montres connectées... et peut-être smartphones.C'est d'ailleurs ce qu'est en train de faire Huawei avec Harmony OS, et ce que vise aussi Google avec son projet Fuchsia . Ces prochaines années risquent ainsi de marquer un tournant pour le futur des OS.