Le Mate X de Huawei pourrait être lancé en octobre

Le Huawei Mate X finalement pour octobre ?

Source : GSMArena

Un temps attendu pour juin 2019, le smartphone Huawei Mate X avait finalement été reporté à la fin de l'année. Si Richard Yu a récemment annoncé une disponibilité prévue pour novembre au plus tard, il se pourrait en fin de compte que le terminal pliable arrive dès octobre en Chine.L'information émane du service client de Huawei, qui évoque la possibilité de voir débarquer le smartphone sur le territoire chinois dans les prochains jours. Le lancement mondial serait pour sa part bel et bien programmé pour le mois de novembre.Rappelons que Huawei ne sera pas le seul à proposer un terminal de ce type, puisque Samsung a tout récemment lancé en boutiques son Galaxy Fold En outre, comme les récents Mate 30 et Mate 30 Pro , le Huawei Mate X ne devrait pas proposer la moindre application Google.