De nouvelles photos du Mate X, le smartphone pliable de Huawei

Huawei joue la carte du teasing avec son Mate X

Huawei Mate X : on a pris en main le smartphone pliant



Et c'est cequi a été aperçu dans les mains du PDG de la firme chinoise, Richard Yu, dans un aéroport. Un joli coup de com' pour undont on ne sait pas grand chose.C'est lors du dernier MWC que les internautes ont pu découvrir le Huawei Mate X. Il s'agit là du premier modèle pliable de la firme chinoise, dont le prix serait très élevé. Sans oublier que le Mate X pourraitsur le marché de la téléphonie, qui peine à se renouveler niveau design ces dernières années, tout en faisant concurrence au Galaxy Fold de Samsung.Et c'est dans un aéroport que le PDG de Huawei a laissé entrevoir le Mate X entre ses mains. L'occasion de constater que la séparation entre les écrans du smartphone est quasiment invisible . Le Mate X semble passer avec aisance depour profiter au maximum d'un grand écran et ses avantages - on pense notamment aux vidéos.Le Mate X n'a, pour le moment, pas de date de sortie