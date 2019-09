Samsung prépare un Galaxy Fold au prix plus abordable

Un Galaxy Fold moins cher

Source : SamMobile

Le constructeur sud-coréen veut révolutionner l'industrie du smartphone avec la technologie des écrans pliables. Avec son premier Galaxy Fold , il a voulu démontrer la fiabilité de la technologie. Avec son successeur, il va chercher à convaincre les consommateurs de l'acheter.Après des mois de report pour améliorer son design, Samsung a finalement lancé son Galaxy Fold . Mais l'appareil n'est disponible qu'en quantité très limitée (déplacement dans une boutique physique obligatoire en France, ruptures de stock un peu partout) et seulement dans quelques pays triés sur le volet. Autant dire qu'entre son prix de vente (plus de 2 000 euros) et sa difficulté d'accès, le grand public a été privé de ce produit. Mais il pourrait y avoir du changement prochainement.rapporte en effet que le successeur du Fold sera commercialisé dans bien plus de marchés et dans des proportions plus importantes. Le fabricant va ainsi pouvoir réaliser des économies d'échelle et commencer à amortir les coûts de recherche et développement, provoquant une baisse significative du prix du mobile. De plus, Samsung pourrait lancer une version moinsen retirant du stockage ou de la RAM pour réduire encore le tarif. Le nouveau Fold pourrait arriver assez rapidement sur le marché étant donné que l'original sera officiellement retiré de la vente avant la fin de l'année 2019.