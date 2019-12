Peur de vous faire spoiler Star Wars épisode IX : ? Trois moyens simples pour se prémunir du divulgâchis

La solution radicale : Spoiler Protection 2.0

Source : The Verge

Les « divulgâchis » sont devenus un véritable fléau d'Internet et des réseaux sociaux. Il est aujourd'hui très difficile de finir la moindre série sans qu'un élément clé de l'intrigue n'ait été révélé, alors n'imaginons pas ce qu'il va être pour l'une des franchises les plus emblématiques de l'histoire du cinéma. Posts sur les réseaux sociaux, images, URL, commentaires... Les spoilers sont partout et peuvent vous tomber sous le nez d'un moment à l'autre... Néanmoins, il existe des moyens de vous en prémunir et ce sans que vous ne soyez contraints de vous enfermer dans un igloo déconnecté de la toile.Disponible aussi bien sur Google Chrome que Mozilla Firefox , cette extension permet d'éviter les divulgâchis en les cachant de manière agressive. Vous pouvez choisir des mots clés à bloquer, mais aussi dissimuler les images ou les vidéos qui traitent de près ou de loin à l'œuvre qui vous intéresse. Le rendu est certes radical, mais vous serez sûr de ne pas vous faire avoir.À noter que cette extension est également disponible avec les navigateurs Chrome et Firefox sur iOS et Android.Cette extension n'est accessible qu'à partir de Google Chrome. Moins invasive que Spoiler Protection 2.0 et plus simple d'utilisation, Unspoiler fait également très bien son travail. Il suffit de rentrer les mots clés que vous souhaitez cacher, et l'outil se chargera de masquer les titres ou images relatifs à ces derniers. Attention toutefois, il n'est pas efficace avec tous les éléments liés à Star Wars, comme les synopsis des films par exemple.Mis à part l'extension Spoiler Protection 2.0, il est difficile de cacher les spoilers sur smartphone. Pour Android, il existe une solution appelée Spoilers Blocker , mais les retours à son sujet soient mitigés... Néanmoins, si vous voulez vraiment éviter toute forme de spoiler avant de voir l'épisode 9 de Star Wars , pourquoi ne pas essayer ?Concernant iOS, il existe une application permettant uniquement d'esquiver des divulgâchis éventuels sur Twitter. D'ailleurs, le réseau social a mis à disposition un petit guide pour ceux qui désirent bloquer certains mots clés, pratique si vous voulez éviter les spoilers le jour de la sortie d'un film.Bien entendu, si ces solutions sont efficaces pour éviter les divulgâchis, elles ne garantissent pas un taux de réussite à 100 % mais peuvent néanmoins vous prémunir d'importants spoilers, comme le dénouement du film par exemple.