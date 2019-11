Star Wars : trop de films trop vite, selon le P.-D.G. de Disney

© Disney

La cadence devrait ralentir... du moins pour les films principaux

Star Wars sera partout !

Si les films de la saga principale ont cartonné au box-office, Disney compte pourtant lever le pied. Le patron du groupe s'est même confié directement à ce sujet et sans langue de bois.Depuis la sortie du septième long-métrage il y a quatre ans, la licence Star Wars s'est invitée à de nombreuses reprises dans les salles obscures. En plus des épisodes de la trilogie, Disney s'est employé à créer des spin-offs plus ou moins réussis commeet. Ce dernier a d'ailleurs fait un véritable bide à sa sortie en 2018 (box-office chiffré à environ 393 millions de dollars). Ainsi, les fans de la licence ont eu largement de quoi se rassasier ces dernières années, quitte à frôler l'indigestion.En effet, malgré les succès commerciaux à répétition, Star Wars a sensiblement perdu de sa superbe depuis son rachat par Disney. Bob Iger, le PDG de la célèbre marque à l'origine de Mickey, a fait le même constat lors d'une interview accordée à BBC Radio 4 cette semaine. «».Cependant, Bob Iger a tenu à préciser qu'il n'est pas déçu des performances réalisées par les films. Il compte surtout laisser plus de temps à ses équipes pour concevoir les futurs longs-métrages de la licence. Par ailleurs, nous apprenions la semaine dernière que les créateurs de Game of Thrones s'étaient retirés de la prochaine trilogie . Disney ne s'est pas alarmé de cette nouvelle et la société devrait prendre son temps pour créer les prochains films.Mais que les fans se rassurent, il y aura bien du Star Wars inédit dans les mois qui viennent. En plus dequi sortira au cinéma le 18 décembre 2019, la série The Mandalorian arrivera le 12 novembre du Disney+ (en 2020 pour la France). Du côté des jeux vidéo, c'est Star Wars Jedi: Fallen Order qui est attendu au tournant le 15 novembre. Malgré les déclarations de Bob Iger, la franchise imaginée par George Lucas ne disparaîtra pas bien longtemps.