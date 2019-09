Un nouveau film Star Wars est sur les rails et c'est Kevin Feige de Marvel qui y travaille

© Disney

La Guerre des Étoiles n'est pas prête de s'arrêter

Source : The Hollywood Reporter

Le 18 décembre prochain,(ouen français) viendra clôturer la trilogie entamée en 2015. Si Disney a décidé de ralentir la cadence au niveau de la sortie des films principaux de la franchise, cela n'empêche pas la compagnie américaine de préparer l'avenir. Autant dire tout de suite qu'il sera chargé !Ainsi,a confirmé que Kevin Feige produira un long-métrage Star Wars en collaboration avec la présidente de Lucasfilm Kathleen Kennedy. Le PDG des Walt Disney Studios Alan Horn s'est exprimé sur ce partenariat prometteur :Pour le moment, nous ne savons rien de plus sur ce projet. Rappelons que Star Wars se déclinera de plusieurs manières dans les mois qui viennent. Une série intituléedébarquera au lancement de Disney+ et une nouvelle trilogie est en pleine phase de pré-production. Elle est dirigée par le réalisateur deRian Johnson. Enfin, David Benioff et D.B. Weiss, les scénaristes de Game of Thrones , sont à l'oeuvre sur un autre film de la saga.