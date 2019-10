Paris Games Week : nouveau trailer pour Star Wars Jedi: Fallen Order... et hit en vue ?

Star Wars Jedi: Fallen Order en approche !

Après divers titres très orientés multijoueurs, la saga Star Wars se rappelle (enfin !) aux bons vieux souvenirs du jeu solo avec ce nouvel opusUn titre rapidement (et assez injustement) critiqué lors de sa présentation à l'E3 dernier , mais dont les premiers retours augurent d'une expérience très réussie. Un titre qui pourrait au final surprendre plus d'un joueur...Lors de la Paris Games Week, EA a diffusé lede lancement du jeu, à découvrir ci-dessous.Rappelons quepermettra aux joueurs d'incarner le Jedi Cal Kestis, qui va devoir fuir la terrible traque de l'Empire suite à l'ordre 66.Le jeu est attendu sur PS4, Xbox One et PC ce 15 novembre, via Steam , notamment.