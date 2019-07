Star Wars Jedi: Fallen Order se joue comme Sekiro, selon ses développeurs

© EA Games

Sekiro : un jeu basé avant tout sur le timing et les contres

Source : Gamingbolt

Dans le dernier numéro du magazine EDGE, Jason de Heras,surchez Respawn Entertainment, a déclaré que le système de combat de son jeu était «».Pour celles et ceux qui ne sont pas familiers avec le dernier titre deest un jeu d'action particulièrement punitif, dont les clés du succès résident dans la science du rythme et des contres. Plutôt que de foncer tête la première vers l'ennemi, il s'agit de, et de parer ses attaques afin de briser ses défenses.explique Jason de Heras à EDGE.».Que comprendre de ses déclarations au juste ? Quesera un jeu compliqué à appréhender ? Pas nécessairement. Le titre dedevrait probablement échapper à une nouvelle polémique autour de la difficulté dans le jeu vidéo, mais ne manquera pas de rappeler les joueurs qui se sentent trop confiants que la voie du Jedi est semée d'embuches. Et que la Force et un sabre laser sont parfois insuffisants pour se défaire des adversaires les plus retors.