Star Wars Jedi: Fallen Order se dévoile à travers 15 minutes de gameplay

La tête dans les étoiles ?

Dans cet opus, le joueur incarnera un jeune Padawan en fuite qui devra tout faire pour sauver un ordre des Jedi en perdition. Ce scénario mis en place par les équipes deest totalement canon avec le reste de la saga. Rappelons queest un titre exclusivement solo qui mettra l'accent sur la narration. Bref, tout le contraire desproposés pardepuis quelques années déjà.Dans cette séquence de jeu, le héros utilise son sabre laser ainsi que la Force dans une mission visant à délivrer les Wookies réduits en esclavage. Le titre est tourné vers l'action, avec quelques phases d'escalade faisant inévitablement penser à celles de la franchiseou. Le sabre aura plusieurs utilités comme le fait d'éclairer le protagoniste dans les zones sombres. Un petit droïde sera aussi constamment à nos côtés et servira notamment à afficher la carte ainsi qu'à scanner des objets.sortira le 15 novembre sur Xbox One, PS4 et PC (via Origin). Plus d'éléments seront dévoilés durant la conférencequi se tiendra le dimanche 9 juin à partir de 22h00.