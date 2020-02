SpaceX envisagerait de créer une nouvelle entreprise pour porter le projet Starlink

Des ambitions qui divisent

Source : The Verge

À terme, Starlink vise à proposer une offre Internet à la population mondiale via 42 000 satellites La semaine dernière, la présidente et Chief Operating Officer de SpaceX, Gwynne Shotwell, a fait part de ses ambitions pour Starlink : «»... Et d'introduire en Bourse.Avec un objectif de 12 000 appareils lancés d'ici neuf ans, Starlink est un projet-vitrine pour SpaceX. Le but : réaliser une constellation de satellites en orbite autour de la Terre, et proposer une nouvelle offre Internet.Mais Starlink n'est pas au goût de tout le monde : récemment, trois astronomes dénonçaient la démesure du projet et ses conséquences désastreuses pour l'observation spatiale.Autre réticent potentiel : Elon Musk, le P.-D.G.de SpaceX, pas vraiment fan des entreprises cotées en Bourse