Crew Dragon : la NASA donne le feu vert à SpaceX pour envoyer sa capsule à l'ISS le 2 mars

SpaceX en passe d'obtenir sa certification pour des vols habités

Retour sur Terre le 8 mars

Après plusieurs reports , la capsule deva enfin être lancée pour son premier vol d'essai. Censé remplacer le vaisseau russepour le transport d'astronautes jusqu'à la station spatiale internationale (ISS), la capsule Crew Dragon pourrait ainsi obtenir sa certification pour réaliser ensuite son premier vol habité d'ici quelques mois, probablement en juillet.Prévu pour le samedi 2 mars à très exactement 02h49 EST (08h49 en France), le lancement de la capsule sera réalisé à l'aide du lanceurdepuis l'historique complexe de lancement LC-39A du Cap Canaveral en Floride. En cas de problèmes nécessitant un report, d'autres fenêtres de lancement sont disponibles les 5 et 9 mars.Bill Gerstenmaier, administrateur adjoint de la NASA pour les vols habités, a déclaré à propos de ce premier vol sans pilote : «». Et en effet, le lancement de Crew Dragon ce samedi 2 mars devrait être similaire aux futurs vols habités réalisés avec la capsule, à la différence près que deux astrononautes prendront la place du mannequin qui sera présent à bord de l'engin lors du vol inhabité.Bien que SpaceX ait déjà l'habitude d'envoyer des cargaisons de fret à destination de l'ISS (programme COTS) grâce à la version cargo qui a notamment largement inspiré la capsule Crew Dragon, la société aérospatiale et son imprévisible Elon Musk vont ici devoir prouver qu'ils sont en mesure de réaliser des vols habités afin de remplacer rapidement Soyouz dont le dernier vol commandé par la NASA est justement prévu pour juillet 2019.SpaceX n'est par ailleurs pas la seule société à être en passe d'obtenir sa certification pour des vols habités :et sondevraient aussi réaliser très prochainement leur premier vol d'essai sans pilote.Si tout se passe comme prévu, la capsule Crew Dragon de SpaceX arrivera à destination de l'ISS aux alentours de 03h00 EST le 3 mars et s'y arrimera de manière autonome. Son retour sur Terre est prévu pour le 8 mars, elle devrait clore son voyage dans l'océan Atlantique, à environ 230 kilomètres de Cap Canaveral. Elle sera alors recueillie par un navire de récupération de SpaceX pour ensuite être inspectée en détail.