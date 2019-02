Capsule Crew Dragon : le premier test de vol (encore) repoussé à début mars

Rendez-vous le 2 mars 2019

Une nouvelle page dans la conquête spatiale des USA

Ne rien laisser au hasard. Les équipes de la NASA et deont une fois de plus préféré repousser le premier vol non habité de la capsule Crew Dragon , également connue sous le nom de, ou encoredans sa version d'essai expérimentale de 2015. Imaginée et créée par l'entreprise d'Elon Musk, cette navette spatiale aura pour mission de rejoindre la(ISS) en orbite autour de la Terre. En décembre 2018 déjà , les agences américaines annonçaient le report du projet, repoussé un mois plus tard. Finalement, il faudra patienter jusqu'au 2 mars 2019 pour que Crew Dragon prenne son envol, comme nous l'apprend le communiqué de presse officiel publié sur le blog de la NASA., lanceur dont les premières sorties se sont soldées par un succès , s'occupera de propulser l'engin.Mais surtout, ce vol permettra d'effectuer les derniers tests matériels nécessaires, et de vérifier l'ensemble des données de la mission, les derniers examens de la NASA et la bonne formation des équipes au sol, avant un vol habité programmé en juillet 2019.Si le binôme américain ne précise pas les raisons de ce retard au démarrage, le média Florida Today pense avoir sa petite idée.Selon lui, lele plus long de l'histoire des Etats-Unis - 35 jours, stoppé le 25 janvier 2019 - aurait eu un impact direct sur ce délai supplémentaire . La NASA semble en tout cas formelle en communiquant une date précise. Probablement définitive, celle-ci devrait marquer l'histoire de SpaceX et ouvrir une nouvelle page dans la conquête spatiale des USA, dont la dépendance au vaisseaune sera plus qu'une histoire ancienne.