Le casting intégral (ou presque) de la série Le Seigneur des Anneaux est enfin connu

Casting dévoilé et date de tournage confirmée

Depuis qu'elle a été annoncée, la série dufait couler beaucoup d'encre et la production dévoile les informations au compte-gouttes. L'équipe créative a ainsi été révélée au mois de juillet dernier , et le lieu de tournage, la Nouvelle-Zélande , en septembre. Très attendu, le casting de la série est enfin connu.Il y a peu, on apprenait que William Poulter, qui devait jouer le personnage principal Beldor, ne ferait finalement pas partie du casting . Il a été remplacé par Robert Aramayo, qui n'est autre que le jeune Ned Stark dans la saison 6 de. Amazon a en effet dévoilé son casting final, mais a précisé qu'il restait encore quelques rôles importants à distribuer.Voici la liste des acteurs confirmés par la firme : Joseph Mawle (Benjen Stark dans), Ismael Cruz Cordova, Tom Budge, Nazanin Boniadi, Owain Arthur, Morfydd Clark, Markella Kavenagh, Ema Horvath, Sophia Nomvete, Charlie Vickers, Dylan Smith, Megan Richards et Tyroe Muhadifin.Pour rappel, la série phénomène sera un préquel des aventures de laet devrait se dérouler au Second Âge de la Terre du Milieu, une époque s'étendant sur 3 000 ans. Le tournage débutera à la fin du mois de février.