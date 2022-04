Prise en main du Kymco i-One : un petit scooter électrique astucieux mais limité

Les boutons, justement, sont également peu nombreux, à l’instar d’un scooter thermique de 50 cm3. La simplicité est donc de mise avec la commande de phares, des clignotants et le klaxon sur la gauche du guidon. Le bouton de démarrage, de remise à zéro des compteurs et de sélection de mode prennent place sur la droite. Pour finir ce tour du propriétaire du Kymco i-One, le tablier dispose d’un crochet pour arrimer un sac, d’un petit vide poche sur la partie gauche qui dispose d'un port USB et même d'une béquille centrale en plus de la béquille latérale.