Test Pure Electric Air Pro : une trottinette électrique à fière allure, mais ça ne fait pas tout

L'application permet aussi de verrouiller électroniquement la trottinette, ce qui aura pour effet de bloquer le moteur et, peut-être, dissuader un voleur qui serait venu à bout de votre cadenas.

Un bon point que cette application compatible iOS et Android, d'autant que la connexion en Bluetooth avec notre Pure Air Pro est rapide. Cependant, on regrette que l'appli n'offre finalement que peu d'informations et réglages - on ne trouve pas même la possibilité de changer le mode de conduite. On regrette aussi qu'il ne soit pas possible de sécuriser l'accès à la connexion en Bluetooth par un code PIN.