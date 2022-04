Test TurboAnt X7 Pro : une trottinette électrique compacte dotée d'une belle autonomie

Les poignées ne sont pas d'un confort à toute épreuve, mais elles ne sont pas désagréables non plus. A défaut d'offrir un accueil souple et un petit repose paume, elles livrent un bon grip, et à ce niveau de prix il ne fallait guère s'attendre à mieux. Mention spéciale : les poignées profitent d'un bon centimètre de caoutchouc semi-rigide à chacune de leurs extrémités extérieures. De fait, les affres du temps et les manipulations du quotidien ont peu de chance d'entamer le matériau et créer un déchirement de la poignée. Un détail particulièrement appréciable. Rien à signaler pour la sonnette et le levier de frein.