Test Clic-Light V2 : l'ingénieux système de sécurité lumineux pour deux-roues

En ouvrant la boîte du Clic-Light, on découvre un packaging soigné et plutôt agréable à l’œil. On y retrouve le module lumineux, sa télécommande et son support, un câble USB-C pour la recharge et un câble permettant de brancher le Clic-Light à la moto ou au scooter. Ce dernier élément permet au Clic-Light de se synchroniser au système de signalisation d’un deux roues.