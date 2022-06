Essai Super Soco CPx : un scooter électrique qui offre enfin un bon rayon d’action

Avant de faire le tour du propriétaire et partager nos impressions au guidon de ce scooter, abordons d’entrée de jeu le sujet qui fâche : le prix. Avant bonus écologique, ce CPx est commercialisé 3 890€ avec une seule batterie, ou 5 590€ avec deux batteries. Deux configurations qui offrent respectivement (en théorie) 70 et 140 km d'autonomie en mode 3. Comptez jusqu'à plus de 200 km en mode 1 (limitation à 45 km/h), toujours avec deux batteries. Sur le marché du scooter comme de la voiture, les engins électriques sont plus chers, et ce CPx dans sa version la mieux équipée est plus cher qu’un Honda Forza 125 (une référence à nos yeux) dont le prix public est de 5 300€. Néanmoins, nous vous invitons à faire vos comptes et à évaluer l’amortissement des véhicules, incluant le prix de l’essence et le coût de l’entretien du modèle thermique. En tout cas, d'après Super Soco, le coût d’utilisation du CPx serait de 30 cts/100 km.