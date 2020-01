CES 2020 : notre résumé des annonces objets connectés (avec quelques perles)

Montres connectées : Withings sort le grand jeu, Wear OS contre-attaque timidement

Smart Home : de la sécurité au robot intelligent en passant par la... patate connectée !

Moins présente que les années précédentes, la French Tech a toutefois eu de sympathiques objets connectés à présenter. Bien entendu, les autres pays ne furent pas en reste, augurant de belles évolutions dans le domaine de l'IoT pour les mois et années à venir.S'il n'y avait qu'une annonce à retenir du côté des smartwatches, ce serait celle de la Withings ScanWatch . Si la tocante française conserve un design très similaire aux autres productions de la marque française, ses entrailles regorgent de capteurs.Fortement orientée vers la santé, la belle sait ainsi détecter l'apnée du sommeil avec son capteur de SPO2, mais peut aussi établir un ECG en quelques secondes afin de surveiller une éventuelle fibrillation auriculaire. C'est aussi la première montre du constructeur à intégrer un altimètre. Commercialisée à partir de 250 €, cette smartwatch dédiée à la santé saura séduire à coup sûr les amateurs de belles montres hybrides.Plus originale encore, la Dot Watch pourrait bien être une petite révolution. Dédiée aux malvoyants, cette montre connectée embarque un écran doté de 18 points qui se lèvent ou s'abaissent pour former des mots en braille. La montre peut ainsi afficher des notifications, le nom d'un appelant ou tout simplement donner l'heure en braille.Une belle découverte qui sera commercialisée en France à partir de 359 €. Malheureusement, aucune date de sortie n'est encore spécifiée. Notez que la compagnie derrière la Dot Watch prévoit aussi la création d'une liseuse électronique fonctionnant sur le même principe que sa smartwatch.Pour terminer du côté des montres connectées, on notera quelques annonces du côté de Fossil et de ses - nombreuses - filiales. Diesel a ainsi dévoilé sa Fadelite au look très coloré. Skagen sort aussi sa Falster 3 . Ces deux smartwatches tournent sous Wear OS et utilisent un SoC Snapdragon Wear 3100.Wear OS semble d'ailleurs séduire de plus en plus de constructeurs, puisque même le spécialiste du sport Suunto s'y met avec sa première smartwatch utilisant cet OS, la Suunto 7 . Dommage quand même de constater que Google reste assez discret sur Wear OS ces derniers temps...Le CES, c'est l'occasion de voir des projets originaux. Et par originaux, on entend parfois « franchement barrés ». Véritable pied de nez aux objets connectés les plus absurdes, Potato a fait forte impression lors du salon. Cette pomme de terre reliée en Bluetooth à un smartphone - oui, oui... - aura avant tout servi à démontrer que ces salons tech présentent parfois des inventions absurdes.Dès lors, que penser du robot qui distribue du papier toilette ? Nommé RollBot , ce petit robot tout mignon est conçu pour vous apporter un rouleau du précieux équipement en cas de besoin. Il suffit de le contacter avec votre smartphone et il accoure avec le salvateur papier rose. Rassurez-vous, cette invention n'est qu'un concept qui a peu de chances de voir le jour.Toujours dans le domaine de la robotique, Samsung a présenté Ballie , son propre robot personnel. Ersatz de BB8 dans, cette petite boule bardée d'électronique peut suivre son utilisateur, se connecter aux autres objets du domicile et même faire office de caméra de surveillance. Là aussi, il s'agit avant tout d'un concept. Pas sûr qu'il voie le jour de sitôt, surtout que les robots domestiques sont loin d'avoir la cote sur le marché...Du côté de la sécurité connectée, Arlo nous a dévoilé sa nouvelle caméra d'extérieur, la Arlo Pro 3 Floodlight . Avec ses projecteurs LED, ce dispositif permet de voir la nuit - presque - comme en plein jour. Avec une sirène intégrée et un détecteur de mouvements, cet appareil pourrait bien devenir une nouvelle référence pour les amateurs, surtout que l'ensemble peut fonctionner sans aucun fil. Rien de révolutionnaire cependant, Ring propose des solutions similaires depuis déjà un moment avec ses Spotlight Cam En dehors de la robotique et de la sécurité, l'écologie a commencé à faire son apparition sur le CES 2020. On pense ainsi au système de recyclage de l'eau Hydraloop qui permet de recycler jusqu'à 90 % de l'eau utilisée dans un foyer. Dans la même veine, le lave-vaisselle français Bob se veut économe grâce à son format très réduit qui permet d'économiser cinq fois plus d'eau qu'un lavage à la main.Toujours dans les inventions françaises, Somfy a dévoilé son programme destiné à améliorer la qualité de l'air en intérieur. Grâce à divers capteurs, la box TaHoma peut ainsi ouvrir et fermer les fenêtres automatiquement pour conserver un air frais au sein du domicile. En cas d'oubli, la fermeture sera déclenchée si le chauffage tourne pour ne pas gaspiller inutilement de l'électricité ou du gaz.Vous l'aurez compris, ce CES 2020 a été bien rempli du côté des objets connectés. Si ce secteur en particulier semble regrouper les inventions les plus farfelues, il n'en est pas moins porteur de belles promesses d'avenir, en particulier pour l'assistance aux personnes et l'écologie. Espérons que les constructeurs continuent d'innover dans cette voie (et que Potato passe au Wi-Fi 6 l'an prochain)...