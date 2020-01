CES 2020 : Suunto, la marque pour coureurs, dévoile sa première montre sous Android Wear

La première montre de la marque utilisant Wear OS

Une fiche technique intéressante, mais un prix non négligeable

Source : 9to5google

Depuis plusieurs années, Suunto est à la lutte avec les cadors sur le marché des montres nouvelle génération. La Suunto 5 a été globalement un succès. Pour passer un cap, la marque propose aujourd'hui un modèle multisport s'appuyant sur le Wear OS.La montre Suunto 7 est majoritairement destinée aux athlètes et sportifs. Elle proposera, en outre, une expérience de montre intelligente au quotidien, afin de fournir un ensemble complet. En s'appuyant sur un SoC Snapdragon Wear 3100 et 1 Go de RAM, la montre ne souffrira d'aucun ralentissement.4,5 Go de stockage seront utilisables par l'usager. Musique, carte interactive, application, il y aura de quoi faire. Pour effectuer la connexion avec votre téléphone portable, il faudra passer par le Bluetooth ou le Wi-Fi (aucun modèle LTE n'a été présenté pour le moment).La Suunto 7 est clairement bâtie pour les sportifs, et cela s'illustre avec les multiples fonctionnalités qui sont dédiées à ce domaine : GPS dynamique avec prise en charge de cartes extérieures (même en mode hors-ligne), cartes thermiques, plus de 15 activités différentes optimisées, un altimètre barométrique, un capteur de fréquence cardiaque optique et bien d'autres sont à découvrir. Ce sont environ 70 exercices qui peuvent être suivis avec précision, d'après le constructeur.La montre s'appuie sur un écran AMOLED circulaire de 1,39 pouce. La luminosité est de 1 000 nits au maximum, et la résolution est de 458 pixels. Pour une utilisation tout à fait classique, le constructeur annonce 48 heures d'autonomie. Il est bon de rappeler que, bien que Wear OS se montre gourmand en batterie, cette montre présente une durée de vie tout à fait honorable. Enfin, le constructeur prévoit 12 heures en mode GPS.Pour fonctionner plus facilement, la montre inclut quatre boutons physiques autour du boîtier. L'un à gauche, trois à droite. Le premier s'occupera de faire défiler vos applications les plus fréquemment utilisées, les autres permettront d'accéder à l'accueil, tout en étant personnalisables.La Suunto 7 sera proposée à la vente dès le vendredi 31 janvier, pour un prix de 499 $. Pour les intéressés, il faudra se rendre sur le site de la marque.