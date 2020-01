CES 2020 : la start-up française Daan Tech présente Bob, son mini lave-vaisselle pratique

© Daan Tech

Bob, rapide et économe en eau

Une production made in France

Les dimensions de Bob (© Daan Tech)

Il est le lave-vaisselle le plus compact et le plus rapide au monde. Idéal pour les célibataires ou les couples qui bénéficient de peu d'espace chez eux ou qui préfèrent le lave-linge au lave-vaisselle en cas d'arrivée d'eau unique, Bob pourrait devenir le meilleur ami du foyer. Au CES 2020, la start-up française Daan Tech a présenté son appareil, dont les premières livraisons devraient intervenir à la fin de l'été, pour un coût unitaire de 299 euros.Le lave-vaisselle Bob, dévoilé pour la première fois en octobre 2018 mais présent à Las Vegas cette année, offre des aspects intéressants qui convaincront sans mal de nombreux curieux. Pour le faire fonctionner, il n'est pas nécessaire de disposer d'une arrivée d'eau (mais cette option sera disponible, pour ceux qui souhaitent privilégier ce branchement).Bob possède un réservoir de 3 litres, qu'il faut remplir d'eau, comme pour une machine à café. Un capteur placé dans le réservoir permet d'afficher, sur l'écran, le niveau de ce dernier, un signal sonore indiquant lorsque le réservoir est plein. La quantité est ensuite suffisante pour faire tourner un programme de 20 minutes. Préférez un gel vaisselle plutôt que du liquide vaisselle. «», nous prévient Daan Tech.En 20 minutes, Bob lave la vaisselle quotidienne de deux personnes ou celle de deux jours d'une personne célibataire. L'engin peut ainsi nettoyer six assiettes, quatre verres, deux tasses, deux bols et des couverts. Une fois le programme terminé, le lave-vaisselle se vidange directement dans l'évier. Si vous préférez placer Bob sous l'évier plutôt qu'à côté, c'est possible, puisque la pompe remonte l'eau dans le tuyau jusqu'à 1,20 mètre. Il consomme jusqu'à cinq fois moins d'eau qu'un lavage à la main.Personnalisable, disponible en différents coloris, Bob, 10 kilos et connecté en Wi-Fi, est l'un des symboles de la French Tech dans le sens où la start-up qui le conçoit, dans son usine vendéenne, a dû relancer une filière qui n'existait plus en France. Il lui a fallu recréer une chaîne d'assemblage et embaucher des salariés, ce qui a occasionné quelques retards. Mais la productiondu lave-vaisselle démarrera bien durant l'été, pour une arrivée chez vous fin septembre.Labellisé Origine France Garantie, Bob a bénéficié, via la start-up Daan Tech, d''une subvention dans le cadre du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union européenne, qui prévoit un investissement de 7 milliards d'euros dans la zone sur la période 2018-2020.Si, pour le moment, l'appareil est proposé - livraison comprise - au tarif de 299 euros, le coût de la livraison sera ajouté à ce prix à l'issue de la période de précommande.