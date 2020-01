CES 2020 : Caterpillar dévoile son nouveau smartphone ultra-résistant

Le Cat S32 (© Caterpillar)

Le Cat S32, né pour survivre

Des performances pas folichonnes mais plus satisfaisantes que la génération précédente

On aurait peine à le croire, mais cela fait maintenant plusieurs années que Caterpillar fabrique ses propres smartphones. Bien entendu, la firme plus connue pour ses pelleteuses et autres engins de chantier que pour son incursion dans le mobile, n'entend pas concurrencer les fabricants traditionnels comme Samsung, Huawei, Apple et autres, mais propose toujours des modèles destinés à son marché, adaptés aux environnements difficiles ou extérieurs. Elle le prouve avec le Cat S32, présenté au CES 2020 cette semaine.À Las Vegas, Caterpillar a dévoilé un nouveau smartphone, le Cat S32, qui prend la suite du S31, dans ce que l'on peut considérer comme le milieu de gamme du fabricant, la firme américaine proposant des appareils, comme le S61, dont le coût unitaire peut dépasser les 800 euros. Ici, avec le S32, nous avons affaire à un smartphone doté de fonctionnalités et caractéristiques adaptées à un usage extérieur.Parmi les principales caractéristiques de l'appareil 5,5 pouces HD, on retrouve une batterie tout à fait honnête (4 200 mAH) qui promet une belle autonomie. Celle-ci est enfermée dans un boîtier certifié IP68, étanche à la poussière et résistant à l'eau pendant 35 minutes jusqu'à 1,5 mètre de profondeur. Utile sur un chantier, le S32 a subi une répétition de chutes de 1,8 mètre de haut sur une surface en acier, qui n'ont pas causé de dommages au téléphone. Chapeau l'artiste.Capable de résister à des températures extrêmes (dans les deux sens) et de survivre aux chocs thermiques, le Cat S32 est protégé par le verre DragonTrail Pro, qui résiste aux rayures et permet de le contrôler avec les doigts mouillés ou avec des gants (pas trop épais, cela va sans dire).Le S32 embarque 3 Go de RAM (un de plus que le S31) et possède une capacité de stockage de 32 Go (soit le double que la génération précédente), avec un processeur quadricœur (1,8 GHz), une caméra arrière de 13 mégapixels et frontale de 5 mégapixels.Le smartphone supporte le Bluetooth et peut accueillir une double SIM ainsi qu'une carte microSD, en complément d'un stockage assez faiblard. Une prise audio 3,5 mm permettant de brancher casque ou écouteurs est également présente.L'appareil devrait être disponible dans les prochaines semaines au prix de 299 euros.