CES 2020 : la petite histoire de Potato, la pomme de terre connectée qui a vu Las Vegas

Un assistant vocal à la mode des pommes de terre

Un joli pied de nez aux gadgets absurdes

Ok ok! Can a smart potato love? pic.twitter.com/n9QlYaCHke — Heather Kelly (@heatherkelly) January 8, 2020

Potato n'est pas "un canular pour ridiculiser le CES". Il s'agit d'une performance artistique, afin d'interpeller sur le bien fondé du "tout connecté". — Nicolas BALDECK (@nb4ld) January 10, 2020

Source : BFM TV.

L'utilité de l'objet ? Elle est discutable. La pomme de terre est équipée d'une carte électronique qui se plante sur la patate, reliant celle-ci en Bluetooth à une application mobile. Pour faire quoi ? Mystère et boule de patate.Comme le raconte BFM TV depuis le salon de l'électronique de Las Vegas, Nicolas Bladeck, presque trentenaire, a mis au point une « smart potato ». «», résume-t-il au site du média français. «. »On peut également suivre la bonne « santé » de la pomme de terre grâce à une application mobile. Celle-ci répond à la manière d'un assistant vocal comme Alexa, ou presque, puisque la réponse s'affiche en direct sur l'écran du smartphone associé. Des réponses courtes ont été programmées dans ce but.Nicolas Bladeck a obtenu un petit stand au salon de Las Vegas pour exposer sa création. On peut d'ailleurs le soutenir via une plateforme de financement participatif pour la « modique » somme de 34 dollars.Au total, le jeune homme a dû dépenser environ 4 000 dollars pour venir présenter sa pomme de terre à Las Vegas. «», explique-t-il. Il n'a presque connu aucune résistance pour obtenir son stand.Une fois obtenu, il n'a pas pu résister à l'envie de venir au plus grand salon électronique du monde. Il conçoit son expérience comme un pied de nez aux très, très nombreux gadgets tech absurdes que l'on peut retrouver dans le salon chaque année. Une pièce de théâtre de Ionesco dans une patate, en somme.