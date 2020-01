CES 2020 : Hydraloop s'attaque au problème du recyclage de l'eau dans un système compact

© Hydraloop

Recycler l'eau dans les ménages

Un dispositif intelligent

Source : Engadget

100 de ces appareils sont déjà utilisés en Europe et en Afrique, mais l'entreprise néerlandaise a profité du CES 2020 pour se faire connaître aux États-Unis. Elle a d'ailleurs remporté le prix de la meilleure innovation dans la catégorie durabilité pour son recycleur d'eau domestique.», a expliqué àArthur Valkieser, P.-D.G. d'Hydraloop.Se présentant comme une sorte de frigidaire très simple à installer, l'Hydraloop pourrait devenir une véritable solution au fléau du gaspillage d'eau dans les habitations. Le système recycle en effet 90 % de l'eau utilisée lors d'une douche ou d'un bain et 50 % de l'eau d'une machine à laver : cela représente environ 95 % de la consommation totale d'eau d'un ménage.Une fois récupérée, cette eau peut être réutilisée dans les toilettes, les tuyaux d'arrosage, les machines à laver et même pour les piscines. L'Hydraloop s'appuie sur six technologies afin de parvenir à ce résultat : la sédimentation, la flottation, la flottation à air dissous, le fractionnement de mousse, un bioréacteur aérobie pour le nettoyage et, enfin, une lumière ultraviolette pour désinfecter le tout.On pourrait croire qu'un tel appareil nécessite un grand entretien, mais c'est tout le contraire. L'Hydraloop ne contient pas de filtre à changer régulièrement et se nettoie de manière autonome. Il est connectée à une application mobile qui dispose de plusieurs fonctionnalités et permet notamment de garder un œil sur la quantité d'eau recyclée. Par ailleurs, le dispositif ne réintègre pas d'eau dans votre système en cas de défaillance.Hydraloop est désormais disponible en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et aux États-Unis au prix de 4 000 dollars (3 600 euros).