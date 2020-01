CES 2020 : la Falster 3, nouvelle smartwatch signée Skagen (Fossil) est disponible

© Skagen

Skagen Falster, troisième du nom !

© Skagen

© Skagen

La même en mieux ?

© Skagen

Une nouvelle smartwatch sous Wear OS (anciennement Android Wear) qui vise évidemment à déloger définitivement l'Apple Watch enroulée autour de votre poignet.Cette nouvelle Falster 3 signée Skagen est bien évidemment la petite sœur de la Falster 2, lancée pour sa part en septembre 2018, à l'occasion de l'IFA.Côté look, cette Skagen Falster 3 reprend les principaux ingrédients qu'utilisaient sa grande sœur, bénéficiant toutefois d'une mise à jour technique de circonstance avec la plateforme Snapdragon Wear 3100, 1 Go de RAM et un total de 8 Go de stockage. Le tout tourne évidemment sous Wear OS.La Falster 3 se pare en outre d'un tout nouveau haut-parleur et permet, grâce à un micro intégré et à la magie du Bluetooth, de répondre aux appels sans même avoir à dégainer le smartphone appairé (sous iOS ou Android).Selon Hacker Plotkin, Vice-Président chargé des ventes de la marque, «».Le concepteur annonce avoir procédé à quelques «», permettant notamment d'augmenter l'autonomie de sa montre. Connectée et étanche, celle-ci est livrée avec un bracelet en silicone et en maille.Bien sûr, le suivi du rythme cardiaque, le GPS intégré, le paiement NFC (pour Google Pay) ou encore le chargement rapide sont toujours de la partie. À noter l'installation par défaut d'applications comme Spotify , Noonlight ou encore Cardiogram.La nouvelle montre connectée Skagen Falster 3 est dès à présent disponible au prix de 299 euros. Un modèle exclusif « X by KYGO » sera également disponible au début du printemps.