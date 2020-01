Insolite : le CES 2020, c'est aussi ce robot distributeur de papier toilette

© ASSOCIATED PRESS

Charmin vous assiste aux toilettes

Source : Android Central

Baptisé RollBot, il n'est qu'une des trois inventions de Charmin à nous avoir accompagné aux WC lors de cette édition 2020.Le RollBot veut être aussi utile que mignon. Avec son visage d'ourson, son rôle est simple : lorsque vous lui demandez de venir (via Bluetooth), il vous apporte un nouveau rouleau de papier toilette. Pour cela, l'appareil dispose d'antennes pour recevoir votre demande et de capteurs infrarouges lui permettant de se repérer dans votre maison, et de trouver le bon chemin jusqu'à vous.Pendant le CES 2020, les annonces de Charmin auront toutes tourné autour de nos toilettes. La société a aussi dévoilé son SmellSense, une série de capteurs capable de détecter l'odeur envahissant vos WC, vous indiquant s'il est suffisamment «», pour vos narines, de vous y rendre. L'entreprise a aussi annoncé son V.I.Pee (soulignons le jeu de mots), des toilettes modifiées pour accueillir divers équipements audio et vidéo, et en particulier un casque de réalité virtuelle. Charmin veut ainsi vous permettre, si vous avez une envie pressante durant un concert, de ne pas rater une miette du spectacle.Le RollBot et les deux autres inventions de Charmin ne sont cependant que des concepts, dont la commercialisation n'est, pour l'heure, pas prévue. Continuez donc de penser au papier toilette de secours !