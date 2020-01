CES 2020 : Diesel dévoile sa nouvelle smartwatch Fadelite au look très coloré

Fadelite, la smartwatch qui se prenait pour un caméléon

Lire aussi :

CES 2020 : Toutes les actualités du Consumer Electronic Show 2020



Wear OS et Snapdragon 3100 au programme

Source : communiqué de presse

La belle vient ainsi agrandir la collection Diesel On en misant toutefois sur une petite taille afin de séduire aussi bien les hommes que les femmes.Face à l'Apple Watch, les montres connectées sous Wear OS ont toujours du mal à s'imposer. La sortie du SoC Snapdragon Wear 3100 n'a pas vraiment rebattu les cartes comme l'espérait Google...Mais c'est sans compter sur la pugnacité du groupe Fossil. La marque américaine semble croire dur comme fer au succès de Wear OS. La Fossil Gen 5 est d'ailleurs la première montre a avoir embarqué le fameux SoC mobile.Cependant, avoir un processeur flambant neuf n'est pas forcément gage de succès. Diesel, qui est une filiale de Fossil, a donc misé son va-tout sur le design. Sa nouvelle smartwatch Fadelite sort ainsi de l'ordinaire en proposant des bracelets transparents et les boîtiers qui vont avec.Quatre coloris sont proposés, chaque bracelet misant sur le mariage de deux couleurs qui se fondent entre elles. On obtient ainsi un effet irisé proche de celui des coques en verre de nos smartphones actuels. À défaut de discrétion, nul doute que ce look fera sensation au milieu des classiques silicone et (simili-)cuir !Du côté des boîtiers, on retrouve des éléments des précédentes smartwatches de la marque comme le gros bouton latéral ou les entre-cornes bien marqués. Pour la sortie de cette Diesel Fadelite, de nouveaux cadrans interactifs sont aussi de sortie.Une jolie montre, c'est bien. Mais si elle tourne au quart de tour, c'est encore mieux. Pour ça, Diesel choisit sans surprise un SoC Snapdragon Wear 3100, le meilleur à l'heure actuelle pour les montres sous Wear OS. Le système mobile de Google devrait donc fonctionner sans aucun ralentissement tout en bénéficiant des capacités d'économie d'énergie de ce processeur.La marque américaine n'a pour l'instant pas dévoilé de spécifications plus précises. On sait juste que le boîtier fait 43 mm, la batterie devra donc être optimisée au maximum pour tenir le coup plus d'une journée. Très gourmand, Wear OS ne permettra pas un usage pendant plusieurs jours ou semaines...La montre Diesel Fadelite sera commercialisée durant le mois de mars 2020 à un prix d'appel de 279 €. On n'attend pas de grosse révolution, mais nul doute que le look atypique de cette smartwatch saura séduire quelques aficionados du design décomplexé.