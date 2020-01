CES 2020 : Arlo Pro 3 Floodlight la caméra qui pourrait y voir clair… même de nuit

© Arlo

Arlo profite ainsi du CES pour présenter une nouvelle caméra de vidéosurveillance : l'Arlo Pro 3 Floodlight. Il s'agit d'un produit tout-en-un, regroupant à la fois les composants d'une caméra IP 2K HDR - s'il vous plait ! - et ce que le constructeur décrit comme «». En l'occurrence, la luminosité maximale émise par ces LEDs serait de 2 000 lumens.Voilà qui permettrait de corriger l'une des principales faiblesses des caméras de vidéosurveillance, à savoir la qualité des vidéos de nuit. Même si la Pro 3 Floodlight disposera toujours d'un dispositif infrarouge pour la vision nocturne en noir et blanc, ce projecteur pourrait améliorer le résultat de manière significative et même permettre une vision de nuit en couleur, afin d'identifier plus facilement les intrus, notamment.Selon Arlo, l'ajout de ce spot LED permet également de réduire les alertes erronées, aussi appelées «», liées à de mauvaises interprétations par l'objectif lorsque la luminosité est faible. Seul le test du produit pourra nous en dire plus à ce sujet. Pour obtenir le meilleur résultat possible, Arlo a également couplé à sa caméra un capteur de luminosité ambiante qui permet d'ajuster la puissance lumineuse du projecteur pour obtenir l'exposition la plus adéquate et donc la meilleure qualité d'image possible.Si l'intégration d'un projecteur à une caméra n'est pas une nouveauté (Ring, par exemple, propose aussi ce genre de solution), Arlo semble ici vouloir aller un peu plus loin. D'ailleurs, si des tests seront nécessaires pour confirmer ou infirmer les qualités de cette nouvelle caméra, on peut d'ores et déjà avancer que ce produit a le mérite de compléter intelligemment la gamme de caméras Arlo, avec une solution très pratique.En effet, l'Arlo Pro 3 Floodlight fonctionne totalement sans fil ce qui facilite grandement son installation. Le dispositif est donc basé sur batterie, mais aucune autonomie n'est indiquée, sans doute parce que celle-ci dépendra grandement de la fréquence des passages.Son objectif 160 degrés est un autre des avantages de ce modèle, puisqu'il permet de couvrir un large champ de vision et donc d'optimiser la qualité de la captation. Avec un champ de vision plus étroit, il faut souvent placer la caméra plus haut pour obtenir une couverture étendue d'une zone. Or, dans ce cas de figure, c'est la qualité des vidéos qui est impactée. La netteté est moins bonne et les dispositifs infrarouges pour la vision nocturne ne sont plus assez puissants. Sans oublier que plus les caméras sont hautes, plus la qualité audio en souffre aussi.À noter d'ailleurs que l'Arlo Pro 3 Floodlight est dotée d'un système audio bidirectionnel. Un autre équipement pourrait se révéler intéressant, si tant est que ce ne soit pas un gadget : une sirène intégrée. Sitôt qu'un mouvement est détecté, celle-ci s'activera pour tenter de vous alerter, de prévenir le voisinage ou de faire fuir les intrus.Pour l'instant, Arlo Technologies n'indique aucune disponibilité ni tarif pour l'Arlo Pro 3 Floodlight. Rappelons cependant que la politique du constructeur a changé en matière de stockage des images dans le Cloud. D'une formule gratuite pour cinq caméras avec sauvegarde des séquences vidéo pendant une semaine, Arlo est passé à une offre payante : comptez 8,99 euros par mois pour 30 jours d'enregistrement ou 13,99 euros par mois pour 60 jours d'enregistrement.