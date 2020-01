CES 2020 : Lexilight, une lampe de lecture pour les personnes dyslexiques

Une lampe pour corriger la dyslexie ?

90 % de retours positifs

Prix et disponibilité

On estime en effet à 7 millions le nombre de personnes en France atteintes de dyslexie.La lampe Lexilight promet en effet de corriger la dyslexie et de permettre au cerveau de traiter l'information comme si cette dernière ne provenait que d'un seul œil dominant. Pour cela, la lampe fait varier plusieurs paramètres de ses diodes LED, notamment leur fréquence de rafraîchissement, afin qu'un œil puisse prendre le pas sur l'autre et estomper l'effet miroir. «» précise le constructeur.À titre d'information, un non-dyslexique a un seul œil dominant qui envoie une information principale au cerveau, qu'il sait analyser. De son côté, une personne dyslexique dispose, au contraire, de deux yeux dominants qui envoient simultanément deux informations différentes au cerveau. C'est cette confusion qui crée des images miroirs et perturbe la lecture.Une lampe qui est adaptée à la lecture, mais aussi aux écrans. La lampe a en effet été conçue pour être positionnée à la verticale face à l'écran, et se veut un élément nomade, simple à transporter et à brancher.Selon Lexilife, «».À noter également que la lampe Lexilight est fabriquée en Bretagne par l'entreprise adaptée L'atelier du courrier, une entreprise ESUS dans laquelle 98 % des collaborateurs sont en situation de handicapCôté disponibilité, cette nouvelle lampe Lexilight est proposée au tarif de 549 euros, avec un essai gratuit d'un mois.