116 000 euros pour mettre votre visage sur un robot, vous signez ?

Votre visage auprès de milliers de seniors

Un seul impératif : avoir un visage « gentil et amical »

Lire aussi :

Découvrez le visage du robot qui veut faire interdire les robots tueurs via les Nations unies



Source : CNET

D'après certaines estimations, le nombre d'individus âgés de plus de 85 ans pourrait tripler d'ici 2050. Plusieurs entreprises y voient donc un marché, en proposant des robots de compagnie capables de les aider au quotidien. Mais quel visage donner à ces auxiliaires de vie du futur ? Pourquoi pas le vôtre ?Geomiq est une start-up londonienne qui aide les entreprises de diverses industries à fabriquer leurs produits. Elle travaille actuellement avec une mystérieuse société, qui aurait déjà levé des fonds et aurait lancé, depuis cinq ans, la production d'un humanoïde destiné à accompagner les seniors. Les deux entités étant liées par un accord de confidentialité, il est pour l'heure impossible de connaître le nom de ce constructeur.Quoi qu'il en soit, pour le compte de ce dernier, Geomiq s'est lancée à la recherche du visage humain qu'arborera la future création. Une démarche sérieuse selon la start-up, qui affirme que la personne sélectionnée doit accepter de voir ses traits reproduits «». Mais la rétribution prévue pourrait suffire à convaincre plusieurs candidats de « vendre » leur visage : 100 000 livres sterling (environ 116 000 euros).Quels sont les critères à respecter pour postuler ? En réalité, ils sont peu nombreux : ni l'âge, ni le genre ne sont imposés à ce stade. L'entreprise chercherait simplement un «», pour incarner son futur robot (cela semble toutefois éliminer certains profils, comme Donald Trump).À vrai dire, en l'état, peu d'informations sont fournies. Mais Geomiq l'assure : les candidats sélectionnés pour l'étape suivante recevront davantage de détails.Vous avez envie de rencontrer votre jumeau mécanique ? Vous êtes prêt(e) à troquer l'exclusivité de votre visage contre une belle enveloppe ? Vous avez l'air gentil et amical ? Alors postulez en envoyant un mail à l'adresse fournie à la fin de ce post . Et si vous êtes retenu(e), revenez nous raconter !