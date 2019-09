Au Japon, un robot-prêtre délivre des sermons

Un robot dans un temple pluriséculaire

Une foule de services

Pour le moment, lese contente de répéter ses sermons. Mais à terme, il pourra bénir, conseiller, et même officialiser lors de funérailles.Ce robot a un nom :. Et il officie au Kodai-ji, qui est à la fois un temple bouddhiste vieux de 400 ans et une école du bouddhisme zen. Comme les autres membres du clergé, Mindar est en mesure de délivrer des sermons religieux et d'interagir avec les croyants. Pourtant, la machine, qui a coûté un million de dollars, ne cache pas ses traits robotiques : fabriqué d'aluminium et de silicone, seuls son visage, la région de son cou et ses mains sont recouverts de silicone, le reste ne dissimulant rien de sa constitution mécanique.Tensho Goto, l'intendant en chef du temple, est catégorique : pour lui, l'intelligence artificielle représente: «».Pourtant, Mindar n'est pas le premier à officier dans le milieu de la religion. Vox rappelle qu'en 2017, l'Inde a fait participer un robot à, un important rituel hindou. La même année, l'église protestante allemande a fait appel, pour le, à un robot appelé BlessU-2. Il a ainsi béni 10 000 personnes par des bénédictions préprogrammées. Un moine-androide nommé Xian'er dispense également des mantras en Chine.Pour le moment, Mindar ne possède cependant pas d'intelligence artificielle. Il se contente de réciter des sermons préprogrammés à propos du Sūtra du Cœur, l'un des textes centraux du bouddhisme. Mais ses créateurs disent vouloir le doter de, pour qu'il puisse apporter des réponses spécifiques à des problèmes spirituels ou éthiques. L'une des promesses de l'IA est de pouvoir apporter des services à moindres coûts, par exemple des funérailles moins chères. Le Japon dispose déjà d'un robot nommécapable d'assister dans cette tâche.D'ailleurs, au-delà de l'aide apportée aux croyants, les responsables religieux voient dans Mindar une manière d', voire l'intérêt des non-croyants. Ils comptent également sur l'IA pour remplacer un prêtre lorsque celui-ci n'est pas disponible. Mais cela pose des questions : par exemple, l'IA elle-même ne risque-t-elle pas deau sein desquelles elle intervient ? Dans le cas du Japon, les fidèles disent ne pas être dérangés par les risques de cette « spiritualité siliconée ». Tensho Goto, lui, répond : «».