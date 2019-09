Selon IBM, les robots vont remplacer 120 millions de travailleurs d'ici trois ans

Les « savoirs comportementaux » à l'honneur face aux savoirs techniques

Les robots destructeurs et créateurs d'emplois

Source : Bloomberg

L'étude, qui porte suret pas seulement sa robotisation, affirme que les employeurs font face à une «».Selon IBM, les déficits de compétences prennent plus de temps à être comblés aujourd'hui qu'ils ne l'étaient en 2014. Les travailleurs prennent ainsi, en moyenne,Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce ne sont pas les compétences techniques - comme la pratique de la programmation informatique, à titre d'exemple - qui sont privilégiés par les employeurs interrogés pour cette enquête.Depuis 2016, les savoirs techniques sont ainsi moins recherchés, au profit des «», c'est-à-dire les «», comme la créativité, la capacité à travailler en équipe, l'empathie ou la communication. Ces compétences personnelles prennent par ailleurs «» à être développées, note IBM, que les compétences techniques.L'étude montre que les avancées dans le domaine de l'intelligence artificielle devraient détruiredans les prochaine années,. Il faudra pour cela développer les compétences des travailleurs pour les orienter vers de nouveaux emplois, note à nouveau IBM. Outre changer les travailleurs de service, réduire le déficit de compétences des entreprise pourrait notamment se faire en embauchant des talents venus d'autres organisations ou de l'étranger.avec plus de 50 millions de travailleurs chinois devant être requalifiés pour ne pas être dépassés par les avancées de l'IA sur les trois prochaines années. Les Etats-Unis et le Brésil devraient également suivre cette tendance avec respectivement 11, 5 et 7, 2 millions de travailleurs impactés directement par ces progrès, explique l'enquête d'IBM.