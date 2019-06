RGPD - UFC Que Choisir s'attaque à Google et son utilisation de nos données personnelles

Un utilisateur noyé dans les règles de confidentialité

Pour l'UFC-Que Choisir pas de doute : il y a bien violation du RGPD

Certains commençaient à croire que leconstituerait une arme inoffensive pour les défenseurs des données personnelles, même un an après son entrée en vigueur. Pas l'! L'association a annoncé en grande pompe, ce mercredi 26 juin, avoir lancéSelon l'association de consommateurs, Google enfreindrait à la vue de tous les dispositions duen, notamment celles et ceux qui possèdent un équipement qui tourne sous Android, l'OS mobile de la firme de Moutain View, qui équipe, rappelons-le, quelques 8 smartphones sur 10 dans le monde.Pour pouvoir utiliser les applications d'un smartphone Android et surtout les services Google que sont Maps, Gmail ou YouTube, un compte Google est requis. Sauf qu'au moment de la création dudit compte, l'utilisateur se doit d'accepter. Pour l'UFC-Que Choisir, l'utilisateur est noyéquiL'association évoque ainsi plus de 1 000 lignes, 5 700 mots, 57 renvois et 100 liens vers d'autres contenus, et dénombre au moins 6 actions nécessaires pour en savoir plus sur les méthodes utilisées par le géant américain s'agissant de la géolocalisation de l'appareil. L'UFC-Que Choisir maintient que Google doit obtenir le consentement de ses utilisateurs, indique l'association.200 consommateurs demandent ainsi réparation, ce qui a poussé l'UFC-Que Choisir à lancer cette action de groupe par laquelle elle demande expressément au tribunal de forcer Google à, et à obtenirEn outre, l'association réclame Déjà épinglé au titre du RGPD par la CNIL , qui lui réclame 50 millions d'euros depuis le début de l'année, Google enquille les mauvaises nouvelles, alors même que l'étau se resserre jusque dans son propre pays, aux États-Unis, où les Gafa vont sans doute devoir subir des enquêtes d'institutions fédérales.