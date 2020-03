Reconnaissance faciale dans les aéroports : l'administration Trump amenée à rendre des comptes

Lire aussi :

Appel à la transparence

Deuxième tentative

Source : The Verge

L'agence exige plus de détails sur le fonctionnement des scanners utilisés. Elle souhaite aussi en apprendre davantage sur les plans du gouvernement, qui prévoit selon l'ACLU une «».L'ACLU a ainsi déposé des dossiers auprès de la(CBP, la principale organisation chargée de la sécurité des frontières), de l'(ICE) et de la(TSA). Tous trois font partie du département de la sécurité intérieure américain (DHS).L'initiative vise à obtenir des informations sur le système de vérification des voyageurs ( Traveler Verification Service ), un système mis en place par l'administration Trump associant des photographies des voyageurs à une banque d'images. Son communiqué précise : «».La procédure est d'abord un appel à la transparence, l'agence s'interrogeant sur des liens possibles entre ces programmes de reconnaissance faciale et diverses entités privées - à commencer par les compagnies aériennes. Ashley Gorski. L'avocate du National Security Project de l'ACLU a déclaré que «».L'ACLU avait déjà déposé, le 9 janvier dernier, une première demande auprès du département de la sécurité intérieure. Mais alors que la loi confère un délai de 30 jours aux différentes agences pour répondre, l'ACLU dit n'en avoir reçu aucune. L'organisme affirme que «». Actuellement, le programme est appliqué dans au moins 17 aéroports. La CBP a affirmé qu'elle comptait atteindre un taux de reconnaissance des voyageurs sortants de 97 % d'ici 2021, rapporte CNet Face à cette nouvelle procédure, tous les organismes concernés n'ont pas encore réagi. La CBP et la TSA ont refusé de la commenter. Un porte-parole de l'ICE a simplement déclaré que l'agence n'était pas en mesure de commenter un litige en cours, mais que le programme de reconnaissance faciale n'était utilisé qu'à des fins d'enquête. Dans un communiqué, l'agence a ajouté : «».