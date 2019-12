Un scan facial bientôt obligatoire pour entrer ou sortir des Etats-Unis ?

© shutterstock

La reconnaissance faciale pour tous

Impossible de « faire confiance au gouvernement »

Source : TechCrunch

Si la proposition de l'agence est approuvée, les vingt plus grands aéroports du pays devront être en mesure de l'appliquer dès 2021.La reconnaissance faciale est déjà expérimentée un peu partout dans le monde. Panasonic est d'ailleurs en train de fournir les aéroports japonais en équipements. En France, un essai de 18 mois doit être mené à l'aéroport de Paris Orly Aux Etats-Unis, le DHS, dont le rôle est notamment de contrôler l'immigration, énonce clairement son objectif d'«». Jusqu'à présent, les citoyens américains ainsi que les ressortissants étrangers étaient exempts de certains contrôles obligatoires. La nouveauté réside donc dans l'extension du contrôle à l'ensemble des personnes souhaitant entrer ou sortir du territoire américain.Depuis quelques années, le DHS a de plus en plus recours à la reconnaissance faciale pour le contrôle de voyageurs dont le visa a expiré. La proposition de l'agence d'étendre ce contrôle ne plaît pas à l'(ACLU), l'une des associations de défense des droits les plus importantes aux Etats-Unis. Jay Stanley, l'un de ses analystes, a déclaré : «».Selon le chercheur, «».Jay Stanley a également estimé qu'il était impossible de «», jugeant insuffisantes les garanties avancées en termes de sécurité des données. L'expert a rappelé qu'en juin dernier, les images et plaques d'immatriculation de près de 100 000 voyageurs ont fuité lors d'une cyberattaque.