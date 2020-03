Des sénateurs américains veulent bannir TikTok des appareils utilisés par leur gouvernement

© Primakov / Shutterstock.com

Contre-espionnage

« Préoccupations infondées »

Source : CNet

Pour Josh Hawley, sénateur du Missouri, et Rick Scott, sénateur de Floride, l'application pourrait être en lien avec le parti communiste chinois, et donc poser un risque de sécurité nationale si elle était utilisée à des fins d'espionnage.La proposition est disponible ici . En janvier dernier, des vulnérabilités en termes de confidentialité des données avaient été révélées sur TikTok. Mais ici, il serait davantage question d'espionnage entre gouvernements que de faille logicielle.Dans un communiqué, Josh Hawley a déclaré : «». Il ajoute : «».Pour cette raison, l'élu estime que TikTok n'a «» sur les appareils utilisés par les représentants des Etats-Unis.TikTok a immédiatement réagi, rapporte CNet , en rappelant que la société s'apprêtait à ouvrir à Los Angeles un «», en mai prochain. Ce dernier se concentrera d'abord sur les politiques de modération de l'application, avant d'aborder les questions de confidentialité et de vie privée.À propos du projet de loi, un porte-parole de TikTok a déclaré : «». Le centre de la transparence annoncé à Los Angeles doit permettre, précise le porte-parole, à des «».Si le projet de loi aboutissait, la deuxième application la plus téléchargée en 2019 n'aurait plus sa place sur les appareils utilisés par les employés du gouvernement américain pour leur travail. Ce bannissement s'appliquerait aussi aux autres applications développées par la société-mère de TikTok, ByteDance.