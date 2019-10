Souveraineté numérique : la France et l'Allemagne posent les bases d'une infrastructure commune

Bruno Le Maire (© Alexandros Michailidis / Shutterstock.com)

Aider les entreprises européennes à développer leurs algorithmes et à se positionner sur le marché mondial

L'objectif d'associer d'autres États membres de l'Union européenne au projet

La coopération numérique franco-allemande va s'intensifier. Mardi, les deux pays ont publié un communiqué de presse commun, en marge du Sommet numérique allemand, relayant la présentation par le ministre fédéral allemand Peter Altmaier d'une infrastructure de données sécurisée et digne de confiance, qui était réclamée par le ministre français de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire.L'annonce de ce 29 octobre fait écho à la feuille de route relative à un réseau de recherche et d'innovation en matière d'intelligence artificielle, qui vise à créer un écosystème commun en matière d'IA afin de développer de nouveaux projets de coopération entre la France et l'Allemagne., a réagi le ministre allemand de l'Économie et de l'Énergie.Bruno Le Maire, de son côté, est convaincu queLa France et l'Allemagne vont organiser un atelier avant la fin du mois de novembre 2019, durant lequel les entreprises intéressées des deux pays partenaires pourront discuter du projet. Ensuite, et avant la fin de l'année, les experts des deux gouvernements se réuniront pour bâtir une organisation et une gouvernance pour mettre sur les rails le projet. Ce sera alors l'occasion de déterminer les zones potentielles où pourrait être implantée l'infrastructure.Le couple franco-allemand devra ensuite opérer la liaison avec les autres États membres qui souhaiteraient prendre part au projet, mais aussi avec la Commission européenne. C'est au début de l'année 2020 à Bruxelles que la France et l'Allemagne présenteront une première version technique et organisationnelle du concept.