Le ministre des Armées recrute des auteurs de science-fiction pour appréhender les futures menaces technologiques

Une cellule restreinte composée de quatre à cinq cerveaux

Les travaux seront confidentiels

Source : Ministère des Armées

Il y a quelques jours, lea publié un document,, qui vient fixer les objectifs et enjeux principaux dont il devra se saisir en matière d'innovation de Défense. Le document, qui aura par ailleurs vocation à être actualisé chaque année en fonction des évolutions, fait état de laqui vont avoir la lourde tâche d'anticiper les prochaines ruptures technologiques pour se prémunir contre les différentes menaces futures.L', qui collabore avec les armées et services, va créer ce qu'elle appelle une «», c'est-à-dire une petite cellule restreinte de seulement quatre à cinq personnes, qui devront. Pour constituer la meilleure équipe possible, l'AID a décidé de faire appel à des prospectivistes et des auteurs de science-fiction.L'équipe va devoir construire des hypothèses stratégiques valides, afin de «».La Red Team devra fournir des éléments de prospective disruptive qui aideront les armées à «», en anticipant par exemple l'usage de l'intelligence artificielle , nous indique le document. En outre, les auteurs et futurologues pourront établir des notes de synthèse qui comporteront, dans le but d'offrir aux différentes armées, directions et services une vraie aide à la décision.Au regard de leur sensibilité, les travaux de l'équipe seront protégés et confidentiels.