Téléphonie fixe : l'Arcep veut faciliter la portabilité des numéros

Conserver son numéro fixe en cas de déménagement peut relever du casse-tête

Aligner la portabilité des numéros fixes sur celle des numéros mobiles

Une nouvelle catégorie de numéros dans le futur ?

Aujourd'hui, la conservation du numéro deen cas de déménagement est théoriquement possible, mais elle est loin d'être évidente et dépend souvent de la situation géographique. Pourtant, un particulier peut être attaché à son numéro, et davantage encore pour un professionnel, dont la portabilité constitue un véritable enjeu économique. Ainsi, l'sollicite les acteurs du secteur via une consultation publique , ouverte jusqu'au 7 juin prochain et destinée à assouplir les règles en vigueur.En métropole et jusqu'à nouvel ordre, un numéro commençant deest automatiquement associé à ce que l'on appelle une Zone de Numérotation Élémentaire (ZNE), qui vient de fait «». En d'autres termes, dès que vous sortez de votre ZNE, vous n'avez pas le droit de conserver le numéro. L'Arcep propose ainsi d'en deux étapes.En France, et hors Outre-mer, il existe aujourd'hui. L'Arcep prend notamment l'exemple d'un particulier ou d'un professionnel qui habite autour de Carhaix-Plouguer, dans le Finistère, et qui ne peut conserver son numéro commençant par 02 s'il déménage à Nantes, à 200 kilomètres de là. Un problème, puisqu'un quart de la population qui déménage change de département aujourd'hui.L'autorité souhaite qu'à partir du 1er janvier 2020, les opérateurs puissent proposer aux individus et professionnels de. C'est déjà un premier pas, puisque cela permettrait de couper l'Hexagone en cinq zones seulement : 01 : Île-de-France ; 02 : Nord-Ouest ; 03 : Nord-Est ; 04 : Sud Est et 05 : Sud-Ouest.L'Arcep se projette plus loin et propose, à compter du 1er janvier 2023, de casser définitivement les barrières géographiques et d'. «», indique l'autorité.Les territoiresne sont cependant pas laissés-pour-compte puisque l'Arcep propose de fusionner les deux ZNE qui regroupent la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy, et également de fusionner les sept ZNE de la Guyane.Pour aller un peu plus loin, l'Arcep souhaite expérimenter un «» etcontre le phénomène.L'autorité souhaite ainsi, qui permettrait la mise en œuvre de cette procédure d'authentification.