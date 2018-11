Orange annonce la fin de la téléphonie fixe (enfin presque)

Une technologie obsolète

Une box pour relier au nouveau réseau

Source : Ouest France

Un vieux camarade va prendre sa retraite. Le, en place depuis les débuts de la téléphonie en France, va tirer sa révérence à partir du jeudi 15 novembre 2018. Pourtant, il concernerait encore 8 millions de clients (sur 20 millions au total).Dans les logements, le RTC est symbolisé par la fameuse prise téléphonique, en forme de « T » à l'envers. C'est par ce branchement que sont reliés au réseau des millions de téléphones, depuis des dizaines d'années. Commercialisé à l'origine par les PTT, il était aujourd'hui sous la responsabilité d'Orange.Mais la technologie était devenueet l'opérateur éprouvait des difficultés à entretenir ses commutateurs. De plus, avec l'apparition croissante des box Internet au sein des logements, le RTC perdait régulièrement des utilisateurs.Orange va donc, en commençant par sept départements : Morbihan, Vendée, Haute-Garonne, Seine-et-Marne, Charente-Maritime, Nord et Haute-Loire. Et à partir de 2023, le réseau s'éteindra au fur et à mesure.Si vous possédez unechez vous, cela n'aura aucun impact pour votre téléphonie, qui transite déjà par un réseau numérique.», pourriez-vous rétorquer, tout en lisant un article en ligne. Dans ce cas, Orange vous fournira une sorte de box, appelée «». Ce dernier, facile à raccorder, fera l'interface entre la prise en « T » inversé et votre téléphone actuel, pour que celui-ci soit compatible avec laVotre prise téléphonique a donc encore de beaux jours devant elle. Au contraire du RTC, qui aborde, lui, sa dernière ligne droite.